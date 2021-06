Unbekannte zünden Vorderreifen von Kinderfahrrad in Geeste an

Unbekannte steckten in Geeste den Vorderreifen eines Fahrrades in Brand (Symbolbild).

Andreas Gora via www.imago-images.de

Geeste. Mittwochnacht ist es in Geeste zu einem mysteriösen Brand gekommen. Unbekannte zündeten den Vorderreifen eines Kinderfahrrades an.

Der Brand ereignete sich laut Polizeimitteilung auf dem Schulhof der Antoniusschule in Geeste. Die noch unbekannten Täter setzten dort den Vorderreifen eines Kinderrades in Brand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an dem Fahrrad auf 200