Geester Telefonbetrüger schaden der Gemeinschaft im Emsland

Die Maschen, mit denen die Betrüger an Geld kommen wollen, sind oft so perfide konstruiert, dass im Zweifel jeder darauf reinfallen könnte.

Rolf Vennenbernd

Geeste. Es ist immer wieder erstaunlich, was Betrüger sich alles einfallen lassen, um an das Geld anderer zu kommen. Auf die Maschen nicht reinzufallen, ist schwer. Ein Kommentar.

Dass die Geesterin in Sorge um ihren vermeintlichen Nachbarn in Not war, ist durchweg nachvollziehbar. Denn gerade im Emsland kennt man die Menschen, die neben einem wohnen, und ist oft gut mit ihnen befreundet. Und natürlich hilft man sich