Die Geesterin wurde während des Anrufs ihres vermeintlichen Nachbarns misstrauisch und erstattete bei der Polizei Anzeige.

Fleig / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Geeste. Um an das Geld anderer zu kommen, wenden Betrüger die perfidesten Tricks an. Diese Erfahrung machte nun auch eine Frau aus Geeste am Telefon. Die Masche: Ihr Nachbar habe einen Unfall gehabt und bräuchte dringend Geld.

Bis heute ist Hildegard N. aus Geeste geschockt von dem Anruf, den sie am Donnerstagmittag um 11.50 Uhr erhielt. Es habe sich ein Marco bei ihr gemeldet. Dieser habe gerade einen schweren Autounfall gehabt. Da ihr Nachbar, mit dem die 66-Jä