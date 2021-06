In diesem Jahr findet nach 2019 (Foto) wieder der Triathlon-Cup statt.

Bernd Brinkhues

Geeste. Am 11. September 2021 wird am Speichersee in Geeste der Startschuss zum zweiten KRONE triathlon.de CUP erfolgen. Es werden vier unterschiedliche Distanzen sowie ein Staffel-Triathlon angeboten.

Besonders interessant für alle Triathlon-Neulinge und Kinder (ab Jahrgang 2009) ist nach Angaben Veranstalter der Schnupper-Triathlon. Hier müssen 200 Meter geschwommen, 10 Kilometer-Rad gefahren und 2,5 Kilometer gelaufen werden. Sowohl di