In Richtung Süden staut es auf der A31 zwischen Geeste und Lingen.

Geeste. Zu erheblichen Staus kommt es am Sonntagnachmittag auf der A31 in Richtung Süden zwischen Geeste und Lingen. Ein Polizeisprecher spricht von Wartezeiten "weit über einer Stunde".

So könne die Emslandautobahn in manchen Abschnitten nur im Schneckentempo befahren werden. Beginnend von der Baustelle in Höhe Geeste komme es zu einem Stau in Richtung Lingen von rund 15 Kilometern. Auch auf den Ausweichstrecken gebe