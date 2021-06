Für de Aktion werben Markus Lögering, Leitung Raiffeisen-Markt in Dalum, Britta Düthmann und Daniel von Zoest von der Gemeinde Geeste sowie Hermann Jakobs, Geschäftsführer Raiffeisen Mittelems eG (von links).

Gemeinde Geeste

Geeste. Geeste blüht auf! Dafür hat der Bauhof in allen Ortsteilen der Gemeinde Blühflächen angelegt. Damit soll die Artenvielfalt gefördert und Insekten geholfen werden.

Im Ortsteil Geeste wurden direkt im Ortseingang von Dalum kommend beim Bauhof sowie an der Einfahrt zur Margarethenstraße Blühstreifen angelegt, teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. Weitere befinden sich in Osterbrock am H