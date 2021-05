Erneut Einbrüche in Rohbauten in Dalum

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in mehrere Rohbauten in Geeste-Dalum.

Symbolfoto: Gert Westdörp

Geeste. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in insgesamt fünf Rohbauten und mehrere Baucontainer am Schillering in Dalum eingedrungen.

Einer Mitteilung der Polizei zufolge brachen sie jeweils die Zugangstüren auf und suchten gezielt nach hochwertigen Werkzeugen. Die Täter machten Beute im Wert von mehreren tausend Euro und richteten Sachschäden im fünfstelligen Bereich an.