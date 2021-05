Bauarbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen in Geeste-Dalum

Wegen einer Baustelle kommt es in Geeste-Dalum auf der Meppener Straße am Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen.

Marco Schlösser

Geeste. In Geeste-Dalum sorgt eine Baustelle an der Meppener Straße mitten im Ortskern am Donnerstag für Verkehrsbehinderungen.

Mitten im Ortskern von Dalum wird derzeit an der Meppener Straße gebaut. Die Fahrbahn ist deshalb nur einspurig befahrbar. Grund dafür seien Arbeiten am Bordstein eines Radweges. Dieser soll abgesenkt werden, wie die Gemeinde Geeste auf Nac