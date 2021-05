Sanierung der Schwimmhalle in Geeste-Dalum hat begonnen

Die Sanierungsarbeiten an der Schwimmhalle in Dalum haben begonnen. Zunächst wird das Dach in Angriff genommen.

Gemeinde Geeste

Geeste. Nach Pfingsten sind die Sanierungsarbeiten an der Schwimmhalle in Geeste-Dalum gestartet. Zuerst sollen die Arbeiten am Dach ausgeführt werden.

Der Sanierungsplan sieht unter anderem aber auch die Erneuerung der Decke sowie der Bodenfliesen im Schwimmbereich vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Geeste. Die Wandfliesen werden ebenfalls erneuert. Zudem wird die Beleuc