Ingo Mertineit ist seit fast 25 Jahren Mitglied in einem Schützenverein. Zwischen 1995 und 1997 war er mit seiner komponierten Hymne „Schützenkönig möchte ich einmal sein“ unter anderem zu Gast in TV-Sendungen wie „Aktuelle Schaubude“ (N3), „Punkt 12“ (RTL), „Bi uns to hus“ (N3) und „Frühstücksfernsehen“ (SAT.1). Beim Grand Prix der Emsländischen Volksmusik 1997 belegte Ingo Mertineit vor 2000 Zuschauern in den Lingener Emslandhallen den zweiten Platz. In verschiedenen Radiohitparaden wurde das Lied von den Hörern auf Platz 1 gewählt. cw