Schwalben gehören zu den besonders geschützten Arten. Beim Emsland Moormuseum fühlen sie sich wohl.

Geeste. Um ein friedliches Zusammenleben von Menschen und Schwalben zu fördern, hat der Naturschutzbund (NABU) die Aktion "Schwalbenfreundliches Haus" ins Leben gerufen. Das Emsland Moormuseum wurde jetzt ausgezeichnet.

Viele Schwalben kehren jetzt aus ihren Überwinterungsgebieten in Afrika zurück und treffen in ihren Brutgebieten ein. Hier suchen sie ihre alten Niststandorte wieder auf. So sind sie dieses Jahr auch wieder im Emsland Moormuseum&n