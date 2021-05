In der Gemeinde Geeste sind Corona-Schnelltests jetzt flächendeckend und kostenlos möglich.

Symbolfoto: Kristina Müller

Geeste. Corona-Schnelltests sind Eintrittskarten für Shopping, Gastronomie-Besuch und mehr. In der Gemeinde Geeste sind sie jetzt flächendeckend und kostenlos möglich. Eine Übersicht.

In Dalum, Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock besteht die Möglichkeit sich regelmäßig testen zu lassen. Möglich ist dies, so die Gemeinde in einer Pressemitteilung. durch die Kooperation der Nikolaus-Apotheke in Groß Hesepe und der Marien-Ap