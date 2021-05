Dicht an dicht zusammengepfercht waren die 14 Schweine auf dem sechs Quadratmeter großen Anhänger.

Leserin Meppener Tagespost

Geeste. 14 Schweine auf einem viel zu kleinen Anhänger hat eine Spaziergängerin auf dem Gelände von Vion in Geeste-Dalum entdeckt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Am vergangenen Donnerstagabend war eine Dalumerin mit ihrem Mann an der Kottheide in Dalum spazieren. Als die beiden bei der dortigen Vion Zucht- und Nutzvieh GmbH vorbei kamen, hörten sie laute Schreie von Tieren. Da sie dort sonst niemand