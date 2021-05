Deichkrone am Speicherbecken Geeste macht Corona-Testzentrum auf

Mit Hilfe von Apotheker Michael Koop (links) aus Lingen kann Deichkrone-Chef Rüstem Öz ein eigenes Testzentrum in sein Restaurant am Speicherbecken in Geeste integrieren.

Harry de Winter

Geeste. Ab 10. Mai ist im Emsland Außengastronomie wieder erlaubt. Für einen einfachen Ablauf für die Gäste gibt es an der Deichkrone am Speicherbecken in Geeste ein eigenes Corona-Testzentrum.

Seit Wochen juckt es Rüstem ÖZ, Betreiber des Restaurant Deichkrone in Geeste, in den Fingern. Zwar hatten sein Team und er kleinere Snacks zum Mitnehmen wie Waffeln und Getränke anbieten können, doch nun sei es dringend an der Zeit, wieder