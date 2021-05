Löschen brauchte die Feuerwehr in dem Haus an der Gartenstraße in Geeste-Osterbrock nicht mehr. Das Gebäude war allerdings verraucht.

Marco Schlösser

Geeste-Osterbrock. Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Geeste-Osterbrock sind in der Nacht zu Montag die Ortsfeuerwehren Osterbrock und Groß Hesepe gerufen worden.

Ersten Angaben der Einsatzkräfte zufolge gerieten gegen 23.46 Uhr Gegenstände in einem Heizungskeller in Brand. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte wurden in einem Heizungsraum, der sich im Erdgeschoss des Hauses befand, Papp- oder P