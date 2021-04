Doppelter Treffer ins Herz auf dem Schützenfest in Dalum

Vor genau 60 Jahren gaben sich Inge und Aloys Spiekermann (oben) und auch Maria und Paul Schoppe (unten) aus Dalum das Ja-Wort.

Spiekermann, Schoppe, de Winter / Grafik: Wittwer

Geeste. Gleich doppelt gibt es in Geeste-Dalum einen Grund zum Feiern. Zwei Ehepaare haben am 27. April ihre Diamantene Hochzeit. Genau vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort.

Maria und Paul Schoppe sitzen zusammen in ihrem Wohnzimmer und erinnern sich, wie sie beide vor 60 Jahren am 27. April 1961 heirateten. Zwei Jahre zuvor hatten sich beide auf dem Schützenfest in Dalum kennengelernt. Zunächst seien beid