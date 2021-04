Zum Erntedankfest wurde die St. Antoniuskirche besonders geschmückt von den Messdienern.

Schwindeler

Geeste. Äußerst kreativ und ideenreich ist eine Messdienergruppe in Geeste. Neben ihrer regelmäßigen Arbeit in der Kirche sorgen die St. Antonius Altarflitzer für viel Freude in der gesamten Gemeinde.

Den gesamten Jahresplan der Messdienergruppe in Geeste machte die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zunichte. Sämtliche Veranstaltungen fielen aus, sogar Gottesdienste fanden nicht statt, ebenso die monatlichen Treffen der Gruppe. Da