Hohe Nachfrage: Gemeinde Geeste will neue Bauplätze anbieten

Überall in der Gemeinde Geeste sollen neue Baugebiete ausgewiesen werden. Die Nachfrage ist ungebrochen hoch.

Manfred Fickers

Geeste. Der Hausbau boomt. Um der hohen Nachfrage nachzukommen, sollen in der Gemeinde Geeste weitere Baugebiete ausgewiesen werden.

Überall in der Gemeinde Geeste sind in den vergangenen Jahren neue Baugebiete ausgewiesen und errichtet worden. Viele konnten sich so den Traum vom Eigenheim erfüllen. Nach wie vor ist die Nachfrage nach Bauplätzen hoch. Das ist auch d