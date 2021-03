Unbekannte beschmieren Kirche in Geeste mit Farbe

Unbekannte haben die Außenwand der Kirche in Geeste beschmiert.

Marco Schlösser

Geeste. Schlechten Scherz erlaubt: Nach Polizeiangaben haben unbekannte Täter eine Außenwand der Kirche in Geeste mit schwarzer Farbe beschmiert. Das kann nun teuer werden.

Zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche sollen die Schmierereien an der Außenfassade der Kirche an der Antoniusstraße in Geeste gemalt worden seien. Marco Schlösser Es entstand ein Sachscha