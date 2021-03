Zu einem Einsatz auf der A31 zwischen Wietmarschen und Geeste musste am frühen Montagmorgen die Polizei ausrücken. Auf einem mit Holz beladenen Anhänger eines Lkw brach ein Feuer aus.

Gert Westdörp

Geeste. Ein mit Holz beladener Anhänger eines Lkw ist am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 31 zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Geeste in Brand geraten. In Richtung Norden ist die A31 aktuell gesperrt.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer auf dem Anhänger gegen 6 Uhr aus. Der Lastwagen konnte den Beamten zufolge noch rechtzeitig abgekoppelt werden. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Löscharbeiten dauern aktuell