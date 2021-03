Gemeinsam beim symbolischen Spatenstich in Dalum (v. l.): Kai Voet von der BVV Vermögens-, Verwaltungs- und Vermietungsgesellschaft mbH, die Geschäftsführerin der Bürgerhilfe, Elvira Fytter-Kotmann, Claudia Kieft, Guido Lindschulte, Helmut Höke und Georg Kotmann sowie der Bau- und Projektleiter Frank Exeler.

Werner Scholz

Geeste. 34 neue barrierefreie Wohnungen sollen in Geeste-Dalum am Wohn- und Pflegezentrum „Am Park“ in den kommenden Monaten entstehen.

Am Wohn- und Pflegezentrum „Am Park“ an der Lingener Straße in Dalum waren am Dienstagvormittag gleich sieben nagelneue Spaten zu bewundern. Der Bürgerhilfe-Landesverband Niedersachsen hatte zum offiziellen Spatenstich geladen, de