Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch in Geeste.

Friso Gentsch/dpa

Geeste. Einbrecher sind in eine Scheune in Geeste eingedrungen und haben Werkzeug im Gesamtwert von 1500 Euro gestohlen.

Wie die Polizei sagte, drangen die bislang unbekannten in der Nacht zu Donnerstag in eine Scheune am Birkhahnweg in Geeste ein. Sie entwendeten zwei Motorsägen, eine Motorsense und einen Winkelschleifer und sichten dann das Weite. Die Poliz