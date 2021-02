Besucher wundern sich über ominöse Spritzen am Speicherbecken Geeste

Am Speicherbecken Geeste wird der Foodtrend Bubblewaffel verkauft. Ein Hingucker: Die Spritze gefüllt mit einer Soße.

LNGN

Geeste. Am Speicherbecken Geeste werden Bubblewaffeln verkauft und sorgen für Müll. Überall liegen Plastikspritzen an den Wegen rum, sagen Besucher.

"Rund um den See liegen überall Spritzen herum, auf den Parkplätzen, neben dem Spielplatz und in sämtlichen Grünanlagen", schildert ein Leser seine Erfahrung dieser Redaktion. Was sich auf den ersten Blick nach Spritzen für Drogensüchtige a