Viele Menschen hatten sich am Speicherbecken in Geeste versammelt. Die Polizei sah keinen Grund zur Beanstandung.

Papenburg/Geeste. Die Sonne lockte am Wochenende viele Menschen aus den Häusern, sodass sich wie am Speicherbecken in Geeste tausende Spaziergänger und Radfahrer einfanden. Aber wurden dort auch alle Corona-Regeln eingehalten?

Temperaturen knapp unter 20 Grad, blauer Himmel, Sonne pur: Während vor ein paar Tagen noch die gefrorenen Gewässer zum Schlittschuhlaufen einluden, zog am Wochenende der Frühlingsauftakt die Menschen an Seen und in Parks. Besonders am