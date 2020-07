Geeste. Ein Raser auf einem Motorrad hat am vergangenen Donnerstag die Polizei in Geeste überrascht. Der Fahrer fuhr über 100 Stundenkilometer schneller, als erlaubt und sicherte sich neben einem Fahrverbot auch einen Post in den sozialen Netzwerken.

