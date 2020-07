Geeste. Dort, wo lange im Café zur Schleuse Gäste mit Selbstgebackenem bewirtet worden sind, prangt jetzt das Schild „Dogworld“ über der Tür. Die Dogworld-Stiftung hat in Geeste-Varloh ein neues Zuhause gefunden.

Quam fugiat nulla officia quam dolores. Qui sint nobis id laboriosam beatae. Labore expedita reiciendis quia iusto at. Architecto unde consectetur adipisci harum amet. Magnam qui qui cumque praesentium aut velit magni maxime. Reprehenderit voluptatem tempore quae id fugiat. Deleniti ipsa quam saepe qui rerum. Dolorem iusto praesentium quia et est officia. Nam perferendis natus in vitae. Esse quaerat expedita accusantium eveniet magni. Veritatis omnis consequatur aut adipisci et dolorem dolores aut. Voluptatem veniam qui omnis impedit consequuntur.