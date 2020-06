Geeste. Am 22. Juni 1941 begann der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Unter dem Decknamen "Barbarossa“ war der Überfall vom NS-Regime sorgfältig geplant worden. Bereits in den 1920er Jahren schrieb Hitler in "Mein Kampf", dass für das deutsche Volk im Osten "Lebensraum" gesucht werden müsse.

