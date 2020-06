Geeste. Bei ihrer bundesweiten Aktion „Wir jagen Funklöcher“ hat die Deutsche Telekom weitere 180 Bewerbungen in ihr Ausbauprogramm aufgenommen. Im Emsland werden Lathen und Geeste berücksichtigt, die in den ersten beiden Runden leer ausgegangen waren.

