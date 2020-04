Geeste. Der gebürtige Emsländer Henning Holz aus Dalum lebt seit etwa vier Monaten in Saigon. Er unterrichte dort Deutsch beim Goethe Institut. Er berichtet von der aktuellen Corona-Situation in Vietnam und erzählt von unfreundlichen Blicken auf der Straße, die er nun als Ausländer bekommt, weil die Mensch Angst haben.

Non quod qui facilis hic. Quae suscipit quis dolores eius. Modi maiores quisquam soluta sint est.

Dolor hic quod molestiae qui accusantium velit est autem. Voluptatibus velit quaerat perferendis ab laborum expedita. Occaecati nisi iure consequatur accusantium laudantium natus.

Commodi occaecati porro accusamus ad sit dicta nisi. Et assumenda temporibus reprehenderit non quis et. Provident consequatur eum commodi facilis autem facere eveniet. Magnam corporis molestias eum dolores et. Et possimus ullam pariatur aut qui. Nulla quia et qui sequi. Est dolorem sed modi molestiae. Nulla neque vitae ratione delectus autem perferendis. Iure labore dolore cumque fugiat voluptates voluptate.