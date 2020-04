Geeste. Um satte 30 Prozent ist die Nachfrage nach Essen auf Rädern seit Erlass der Kontaktbeschränkungen gestiegen. Der Malteser in Lingen beliefert deshalb ab sofort auch die Geester Ortsteile Osterbrock und Bramhar.

Seit fast 25 Jahren liefern die Malteser in Lingen Essen auf Rädern aus. An 365 Tagen im Jahr stehen die Fahrer auf drei Touren parat, um Senioren und Menschen mit Behinderung mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen, teilt das Unternehmen mit. „Aufgrund erhöhter Nachfrage, insbesondere auch durch die Corona-Pandemie, haben wir uns entschlossen, unser Liefergebiet auszuweiten. Ab sofort beliefern wir neben der Stadt Lingen samt Ortsteilen in einer vierten Tour auch die Orte Osterbrock, Bramhar und Bawinkel“, berichtet Manuela Lehmann, Leiterin des Bereiches Menüservice.

Seit Erlass der Kontaktbeschränkungen hätten sich die Bestellungen um ca. 30 Prozent erhöht, heißt es in einer Pressemitteilung. So liefere die Hilfsorganisation nun auf vier Touren täglich ca. 130 Essen aus. „Die Erhöhung der Kapazitäten ist für uns kein Problem. So stehen durch die Einstellung der Linienfahrdienste für Behinderteneinrichtungen und Schulen Fahrer und Fahrzeuge zur Verfügung“ teilt Dienststellenleiter Norbert Hoffschröer mit.

Lieferung wird vor die Tür gestellt

Weiterhin ergänzt er: „Wir haben seit Jahren ein funktionierendes Hygienehandbuch, welches nun um Verfahrensanweisungen zu Corona erweitert wurde. So befinden sich seit jeher immer Handschuhe und Desinfektionsmittel auf dem Fahrzeug. Essensboxen werden nun aber vor die Tür gestellt, um möglichst wenig Kundenkontakt herzustellen. Nur Mundschutzmasken fehlen im Moment. Diese sind aber auf dem Weg, sodass wir in Zukunft gut ausgestattet sind.“



Die Menüs werden von der Küche des Bonifatius Hospital in Lingen zubereitet. Ausgeliefert wird das Essen in Warmhalteboxen auf Porzellan. Die Reinigung erfolgt ebenfalls in der Krankenhausküche unter hohen Hygienestandards. Wer den Dienst der Malteser nutzen möchte, kann sich unter Tel. 0591 610590 oder menueservice.lingen@malteser.org informieren. Die Lieferung sei auch kurzfristig möglich, wenn bis 9 Uhr am gleichen Tag bestellt wird.