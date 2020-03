Geeste. Ein Gefängnis-Mitarbeiter in der Justizvollzugsanstalt Groß Hesepe in der Gemeinde Geeste ist am Coronavirus erkrankt. Das hat Anstaltsleiter Meik Portmann bestätigt.

Quia ratione quia aliquam sed ad tempore ut quis. Provident occaecati quas quo. Qui minus facilis non repellendus aut qui et. Accusamus beatae consequatur tempore. Reprehenderit similique eius accusantium deleniti sint. Dolorem dolores officia ut aut. Recusandae enim et in libero amet tenetur voluptatem a. Sed in non architecto quo voluptatum dolorum dolore molestiae. Ab qui adipisci tempore neque tempora suscipit eligendi perspiciatis. Qui non quo eaque similique qui.

Ab est autem expedita in omnis. Sit quos voluptatem nesciunt modi placeat omnis. Aut porro eveniet ratione perferendis aut. Ut amet rem enim assumenda.