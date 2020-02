Geeste. Zu insgesamt 67 Einsätzen ist die Ortsfeuerwehr Groß Hesepe im Jahr 2019 gerufen worden. Das stellte Ortsbrandmeister Dieter Einhaus auf der Jahresdienstversammlung fest.

Mit Blick auf die Brandeinsätze waren neben Heide-, Moor- und Fahrzeugbränden elfmal nachbarschaftliche Löschhilfe und ein größerer Gebäudebrand im im Feriengebiet zu verzeichnen. Bei den umfangreichen Löscharbeiten auf dem Gelände des Werkhofs hat sich das neue Tanklöschfahrzeug TLF 4000 sehr gut bewährt.

Die Hilfeleistungen umfassten Rettungen von Personen aus Fahrzeugen, das Lenzen von Kellern, das Entfernen von Bäumen und Sträuchern von Straßen bei Sturmeinsätzen, das Abstreuen von Ölspuren und Öffnen von Wohnungstüren für Polizei und Notarzt. Im Großen und Ganzen war es ein Jahr mit vielen kleineren Einsätzen, wobei es etwa 15 Einsätze weniger als im Vorjahr waren, schreibt die Ortsfeuerwehr in einer Pressemitteilung.

Sternfahrt und Einsatzübung

Im Juni nahmen einige Kameraden mit dem alten Löschgruppenfahrzeug des Fördervereins an der internationalen Feuerwehr-Sternfahrt in Österreich teil. Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene zur Weiterbildung wurde von vielen Kameraden genutzt. Eine große Einsatzübung fand im Hesepermoor mit den Nachbarwehren statt. 5452 Stunden war die Feuerwehr im Jahr 2019 amtlich tätig.

Abschnittsleiter Wolfgang Veltrup freute sich, dass in seinem Abschnitt die Zusammenarbeit der Wehren untereinander gut funktioniere. Die Lehrgangsversorgung von den Landesfeuerwehrschulen für das Emsland habe nur zu 73 Prozent erfüllt werden können.

Gemeinde investiert weiter

Stellvertretender Gemeindebrandmeister Koers freute sich, dass alle Kameraden gesund von den Einsätzen zurückgekommen seien und beide Feuerwehren in der Gemeinde Geeste eine gute Zusammenarbeit pflegten, was sich dann auch bei den Einsätzen bezahlt mache. Bürgermeister Helmut Höke lobte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrmänner, welche 365 Tage im Jahr für die Bevölkerung bereit stehen und höchstes Lob verdienten. Bei der Verabschiedung von Ortsbrandmeister Heinz Grüter hätten die Heseper Kameraden gezeigt, was eine gute Kameradschaft ist. Höke kündigte an, dass die Gemeinde Geeste weiter in ihre Feuerwehren investiert. Der Anbau in Osterbrock sei Ende Mai fertig; im September könne das 100-jährige Bestehen der Feuerwehr gefeiert werden könne.

Abschließend beförderten Bürgermeister Helmut Höke und Ortsbrandmeister Dieter Einhaus Kim Niklas Greve und Frank Jansen zum Hauptfeuerwehrmann, Hans Wester zum ersten Hauptfeuerwehrmann, Stefan Sur zum Löschmeister. Stellvertretender Ortsbrandmeister Daniel Wester wurde zum Hauptlöschmeister befördert und Einhaus selbst zum Oberbrandmeister. Neu in die Wehr aufgenommen wurden Katharina Koers und Nils Jänke. Einen Präsentkorb erhielt Christoph Reiners für seine langjährige Tätigkeit als Sicherheitsbeauftragter.