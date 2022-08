Das Shanty-Open-Air 2021 fand wegen Corona nur im kleinen Rahmen statt. FOTO: Harry de Winter up-down up-down Veranstalter musste improvisieren Shanty-Open-Air am Speicherbecken in Geeste erwartet 20.000 Besucher Von Harry de Winter | 06.08.2022, 09:55 Uhr

Am 14. August findet das große Shanty-Open-Air 2022 am Speicherbecken in Geeste statt. 20.000 Besucher werden laut Veranstalter erwartet. Im Vorfeld hatten die Organisatoren mit einigen Problemen zu kämpfen.