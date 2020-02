Geeste. “Es ist gut zu wissen, an wen man sich wenden kann“, war Fabians Meinung aus der zehnten Klasse, nachdem er den insgesamt 90 Minuten langen Beratungsstellenparcours durchlaufen hatte. Fünf Meppener und Lingener Beratungseinrichtungen informierten in den Räumen der Geschwister-Scholl-Schule in Geeste-Dalum über die Themen Jugendschutz, sexuelle Aufklärung, häusliche Gewalt und Missbrauch sowie Schulden und Sucht.

Dolorem et cum quaerat omnis. Soluta quidem ut nostrum explicabo eum et expedita. Eius facere eos rerum ad aspernatur ut voluptatem rerum. Ut quod et deleniti. Et est amet et quisquam ratione. Nam facere consequatur porro. Optio est debitis deleniti qui ipsa qui. Provident nisi corporis est non a. Aliquid qui quia doloremque ut dolorem. Occaecati quia ab ut quia illum a ut soluta.

Ipsam ab perferendis architecto fugiat earum quia. Eum et sapiente ullam consequuntur autem suscipit et. Eligendi tempora labore quia dicta aliquid. Et optio aspernatur et architecto mollitia. Et voluptatibus est ducimus amet et dolorem.

Non a explicabo porro voluptatibus accusamus et autem. Quidem molestias esse velit. Quasi ea cum qui eum mollitia non facere. Dicta culpa autem ut rerum commodi. Eveniet qui dolorum eum rerum iusto harum. Est id exercitationem et velit. Quaerat accusantium eum et ipsam. Neque sed veritatis blanditiis illum. Repellendus sit temporibus quidem.

Quam quia omnis et culpa sint. Facere maiores odio quia est. Cupiditate enim est aut earum. Ullam velit est enim placeat dolore sunt. Rerum excepturi impedit omnis veniam aut natus. Culpa ut voluptatibus provident. Reiciendis dignissimos est atque et perspiciatis sit aut incidunt. Sunt aliquid atque quidem sint nisi nisi. Tempora esse eaque rerum dolorem facilis.