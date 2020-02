Neue Praxisräume eingeweiht, von links: Pastor Thorsten Jacobs, Pfarrer Jürgen Altmeppen, Bürgermeister Helmut Höke und das Team bestehend aus Petra Timm, Simone Rutter, Christina Witt, Dr. Alexander Hagen und Inga Hagen. Foto: Manfred Fickers

Geeste. Der Arzt Dr. Alexander Hagen hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Im Sparkassengebäude am Busbahnhof in Dalum gibt es jetzt eine neue Hausarztpraxis.