Feuerwehr muss Schornsteinbrand in Geeste-Dalum löschen

Die Ortsfeuerwehr Groß Hesepe war mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen in Dalum, um den Schornsteinbrand zu löschen. Foto: Marco Schlösser

Geeste. Gegen 18.15 Uhr wurde am Mittwochabend die Feuerwehr Geeste zu einem Schornsteinbrand in die Meppener Straße in Geeste-Dalum alarmiert. Aus dem Schornstein qualmte es stark.