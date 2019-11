Geeste. Groß war das Interesse an einem Vortrag über die Lager in Groß Hesepe und Dalum in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der Heimatverein für die Gemeinde Geeste hatte dafür den Historiker Martin Koers eingeladen.

