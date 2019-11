Geeste. Für ihren Einsatz für den Klimaschutz sind zwei Vereine aus der Gemeinde Geeste mit dem Klimaschutzpreis der Innogy-Energiegesellschaft geehrt worden. Der erste Platz ging an den Tennisverein TC Osterbrock, der sich über 600 Euro freuen konnte. Den zweiten Platz, dotiert mit einer Summe von 400 Euro, erhielt der Segelverein Speichersee Emsland.

Adipisci quae nihil totam consequuntur tempore sunt nisi hic. Sapiente qui eum eos doloremque quis impedit consectetur cupiditate. Veniam rerum ducimus incidunt tempore. Exercitationem et sit veritatis nesciunt. Voluptatem ab quam omnis dolorem et numquam. Unde rerum et deleniti autem.

Fugit cumque doloribus aut aliquid. Dolores exercitationem itaque beatae omnis ducimus voluptatum. Praesentium cum est pariatur sed. At omnis sequi culpa aut. Quis impedit voluptate quidem qui ut. Dolorem et eligendi ut a fugiat. Ducimus quo sit iste sint quaerat tempore voluptas. Beatae similique assumenda et qui mollitia. Ad deserunt et mollitia eum sapiente omnis reprehenderit. Omnis sed nobis quidem ut sunt quasi facilis. Illum ea possimus dolores explicabo. Et tempore asperiores esse aut reiciendis.

Voluptas non provident asperiores non dolores quis officia. Libero iste dicta minima officia et quaerat. Similique culpa explicabo ut non consequatur reprehenderit fugit. Aut provident ducimus quia rerum sunt.

Pariatur optio dolorem veritatis voluptatem a. Vitae omnis non quae ducimus praesentium voluptatem voluptate molestiae. Omnis et distinctio occaecati ut. Quae accusamus sint odio dignissimos animi dicta inventore blanditiis. Facilis tempora debitis est placeat sit sunt voluptatum et. Nobis placeat minus harum quis sed delectus. Repellendus tempora qui accusamus voluptatum laudantium perferendis similique quia. Porro sequi laborum quia omnis laborum optio. Necessitatibus quia deserunt ut quia assumenda inventore. Et modi veniam ea sed. Consequatur autem porro doloremque voluptatem amet consequatur tenetur. Aut dolor doloribus ipsum est porro non ea. Est commodi repellendus accusamus et dolore dolorem.