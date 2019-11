Geeste. Bei einem Brand auf dem Gelände des Bauhofes in Geeste wurde in der Nacht zu Dienstag eine Gebäude völlig zerstört. Verletzt wurde niemand.

