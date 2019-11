Leichtathleten starten in Geeste in die Crosslauf-Saison CC-Editor öffnen

Bildeten mit 34 Teilnehmern das größte Starterfeld des Martinslaufs in Klein Hesepe: die jüngsten Nachwuchsläufer der Jahrgänge 2012 und jünger. Foto: Carsten Nitze

Geeste. Mit erneuter Rekordbeteiligung haben die Leichtathleten beim 9. Martins-Crosslauf des SV Groß Hesepe die Wintersaison eröffnet. Genau 201 Aktive starteten am Samstagnachmittag auf den gut präparierten Laufwegen im Waldgebiet am Tierpark in Klein Hesepe.