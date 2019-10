Geeste. In Geeste sind am Wochenende Unbekannte in eine Firma eingedrungen. Hier durchsuchten sie Büroräume nach Wertgegenständen.

Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter zunächst in eine Halle an der Industriestraße ein und vor dort aus durch ein Fenster in die Büroräume. Hier stahlen sie zwei Geldkassetten und den Inhalt einer Kaffeekasse. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Wochenende in eine andere Firma an der Ölwerkstraße in Geeste. Hier drangen die Täter durch einen Kellerschacht in das Gebäude ein und erbeuteten Kleingeld.

Die Höhe der entstandenen Schäden ist derzeit nicht bekannt, Zeugen werden gebeten, sich mir der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.