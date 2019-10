Gemeinde im Wettlauf mit der Natur

Geeste. Der Bericht über die notwendigen Gehölzpflegearbeiten in der Gemeinde Geeste war noch nie so lang und dies aus gutem Grund.

Das Wetter in diesem und im letzen Jahr hat die Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung und besonders den Bauhof vor eine doppelte Herausforderung gestellt. Einerseits sterben viele Bäume auf den im Gemeindebesitz befindlichen Wegerandstreifen durch Trockenheit ab, andererseits sind die Neuanpflanzungen der vergangenen Jahre nur mit viel Mühe am Leben zu erhalten.

Der Aufwand, den Verwaltung und Bauhof betreiben dient nicht nur der Verkehrssicherheit und dem Schutz des Landschaftsbildes. Wenn sich bewahrheitet, was Klimaforscher voraussagen, dann kommt der Pflege von Windschutzstreifen und Wallhecken eine neue Bedeutung hinzu. Weil es häufiger als in der Vergangenheit zu Starkregen verbunden mit kräftigen Windböen kommen soll. Dann sind im flachen Emsland Gehölze sehr nützlich, die den Wind in Bodennähe bremsen.