Brennende Kekse hatten die Einsatzkräfte bei der Firma Coppenrath in Groß Hesepe zu löschen. Foto: Marco Schlösser

Geeste. Am Standort der Firma Coppenrath in Geeste ist es am Dienstagmittag zu einem Brand gekommen. Durch eine Störung in der Produktionskette hatten Kekse im Backofen Feuer gefangen.