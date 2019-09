Geeste. Eine Woche hat sich die vierte Klasse der Gebrüder-Grimm-Schule Osterbrock in dem Projekt „Hospiz macht Schule“ und dabei mit den Themen Trauer und Tod beschäftigt.

Fünf ehrenamtliche Hospitzlerinnen der Hospiz-Hilfe Meppen kamen dafür einer Pressemitteilung zufolge in die Schule, um mit den Schülern in Kleingruppen zu arbeiten. Jeder Tag stand dabei unter einem anderen Themenschwerpunkt: Tag 1: Wandlungserfahrungen, Tag 2: Krankheit und Leid, Tag 3: Sterben und Tod, Tag 4: Vom Traurigsein, Tag 5: Trost und Trösten.



Diesen schwierigen Themenbereichen haben die Kinder sich demnach durch Bilder und Bücher angenähert. Durch die Arbeit in Kleingruppen konnte sich jedes Kind einbringen und eigene Ideen und Gefühle äußern. In den Gruppen wurden Plakate erstellt, Bilder gemalt, Collagen angefertigt, Bohnen gepflanzt und vieles mehr. Außerdem haben alle jeden Tag mit einem Lied als Ritual begonnen und beendet. Während der gesamten Woche haben die Kinder eine Mappe erstellt, die sie am Ende, nach dem Abschlussfest, mit nach Hause nehmen durften.

Im Rahmen des Feste wurden den Eltern und Vertrauenspersonen der Kinder die Inhalte der Woche vorgestellt. Das von den Eltern bereitgestellte Buffet lud nach der Präsentation zum Verweilen und Begutachten der vielen in der Woche erstellen Werke im Klassenraum ein. Außerdem nutzten die Kinder das Abschlussfest, um sich bei den Hospitzlerinnen zu bedanken, die diese Projekte ehrenamtlich durchführen und durch ihre einfühlsame Art schnell zu Vertrauenspersonen für die Kinder wurden.

Die Reaktionen der Kinder auf die Woche waren nach Angaben der Schule sehr positiv. Auch wenn die Beschäftigung mit den Themen Krankheit und Tod als anstrengend empfunden wurde, war die Woche für sie eine Bereicherung. "Sie konnten eigene Ängste und Erlebnisse äußern und haben viele wertvolle Ideen erhalten, wie sie mit Trauer umgehen und andere trösten können".