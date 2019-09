Geeste. Am Mittwochabend ist es in Geeste zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 20-jährige Frau aus Geeste wurde dabei schwer verletzt.

Ein 32-jähriger Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Trecker samt Anhänger auf dem Wietmarscher Damm in Richtung Geeste unterwegs. Als er nach links in eine untergeordnete Straße abbiegen wollte, übersah er, dass eine 20-jährige Frau in ihrem Opel Adam ausgeschert war, um ihn zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die junge Frau schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Treckerfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt.