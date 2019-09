Geeste. In Geeste-Osterbrock ist am Dienstagabend ein Baum auf eine Telefonleitung gefallen. Die Folge: Einige Haushalte sind derzeit ohne Internet und Telefon.

Straße schnell geräumt

Den Windböen hielt ein Baum am Haarweg in Geeste-Osterbrock nicht stand und knickte gegen 17 Uhr um. Dabei fiel er auf eine überirdische Telefonleitung. Diese Telefonleitung versorgt einige Haushalte in diesem Bereich, die nun ohne Internet und Telefon auskommen müssen.

Die Feuerwehr Osterbrock war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Sie hatten die Straße nach kurzer Zeit geräumt. Wann bei den betroffenen Haushalten der Telefonanschluss wieder funktioniert, ist derzeit unklar. Die Rettungsleitstelle hat das zuständige Telekommunikationsunternehmen benachrichtigt.