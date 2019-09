Geeste. Die Gemeinde Geeste plant für die Jugendlichen der Umgebung einen Sport- und Jugendtreff. Wie dieser gestaltet sein soll, dürfen Schüler der Geschwister-Scholl-Schule Dalum mitentscheiden.

Mädchen und Jungen der Geester Oberschule konnten sich bei der Zukunftswerkstatt in der Mensa der Schule Gedanken machen, was sie sich von dem Jugendtreff wünschen, wie sie ihn sich vorstellen und wie man ihn für die Jugendlichen der Gemeinde am besten umsetzen kann. Die Leitung der Veranstaltung übernahmen Kerstin Vogt und Ulrich Engling vom Landkreis Emsland und Jan Bojer von der Gemeinde Geeste.

Nach einem kurzen Kennenlernen in der Gruppe beratschlagten sich die Jugendlichen gruppenweise, was für sie persönlich in dem Mehrzweckraum des Jugendtreffs auf keinen Fall fehlen darf. "Der Kreativität sollten dabei zunächst keine Grenzen gesetzt werden, so verrückt die Einfälle auch sein mochten", schreibt die Gemeinde Geeste in einer Pressemitteilung. Ungefilterte Ideen für die Ausstattung, die Einrichtung und die Regeln für den Treffpunkt wurden auf Karten geschrieben und anschließend in der Gruppe besprochen.

Bunte Entwürfe

Neben einer guten technischen Ausstattung des Jugendtreffs mit freiem W-Lan, einem Fernseher und Musikboxen gehören für die Schüler beispielsweise auch Gesellschaftsspiele, Verpflegung vor Ort und Partys im Mehrzweckraum dazu. Auch wünschen sie sich ausdrücklich, ein Alkohol- und Rauchverbot durchzusetzen, sowie Öffnungszeiten und eine Altersgrenze für den Treff festzulegen, deren genauere Details noch geklärt werden müssen.

Dann ging es für die Gruppe ans Basteln. In vorbereiteten Schuhkartons entwarfen die Jugendlichen mit buntem Play-Mais modellhaft den Jugendtreffraum und wie sie sich dessen Ausstattung vorstellen. Auch die drei Versionen stellten die Jugendlichen anschließend in der Gruppe vor. Ebenfalls ein Thema der Zukunftswerkstatt war Dalum an sich. Was ist toll an Dalum, was nervt die Kids, was ist cool und wo wünschen sie sich Änderungen in ihrer Heimat?

Am späten Nachmittag endete die Zukunftswerkstatt mit dem Besuch des Geester Bürgermeisters Helmut Höke, der sich die Ideen der Jugendlichen anschaute. Der Sport- und Jugendtreff wird an der Bonifatiusschule in Dalum errichtet. Mit den Bauarbeiten werde man nach dem Winter beginnen, verriet Jan Bojer.