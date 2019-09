Magerrasen im Borkener Paradies in Meppen. Solche artenreichen Gebiete müssen gepflegt werden, sagt der Biologe Hansjörg Küster . Foto: Tobias Böckermann

Geeste. Einen grundlegenden Wandel der Agrarpolitik fordert der Biologe Hansjörg Küster, Professor für Pflanzenökologie am Institut für Geobotanik an der Leibniz Universität Hannover. In einem Vortrag im Emsland-Moormuseum in Groß Hesepe hat er erklärt, warum.