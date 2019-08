„Alles Tolle von der Knolle“ beim Kartoffelfest in Geeste CC-Editor öffnen

In einer Projektwoche hatten die Grundschüler aus Geeste Spundwände bemalt. Foto: Jana Timm

Geeste. Mit dem Motto „Alles Tolle von der Knolle“ veranstaltete die Geschichtswerkstatt in Geeste am Freitag, 23. August, das alljährliche Kartoffelfest am Heimathaus. Im Mittelpunkt standen die von Schulkindern gepflanzten und geernteten Knollen.