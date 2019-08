Geeste. In der Oosterschelde bei Kamperland in der niederländischen Provinz Zeeland wurden die Worlds und der Eurocup der Splash- Segelboote durchgeführt. Vom Segelverein Speichersee Emsland haben Jonas Meißner und Lennart Huffener teilgenommen.

100 Boote waren am Start, die in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt wurden (Splash Blue und Splash Red). Unter wechselnden Wetterumständen wurden 13 Wettfahrten gesegelt. Die Regatta begann mit den Qualifizierungswettbewerben in verschiedenen Gruppen, anschließend war die Einteilung der Finalregatta bekannt.

Ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad war die starke Strömung im salzhaltigen Meer.Trotzdem konnten sich Jonas Meißner mit Rang 6 und Lennart Huffener mit Rang 8 gut platzieren.

Der Splash ist ein modernes Einhand-Segelboot, das 3000 mal gebaut wurde. Das Boot ist einfach zu handeln und sehr sportlich zu segeln. Es erreicht auch schon mit wenig Wind eine hohe Geschwindigkeit, dies macht das Segeln mit einem Splash besonders reizvoll.

Am 31. August./1. September sind die Splash bei der Seemeisterschaft am Speichersee in Geeste in Aktion zu sehen.